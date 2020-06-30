Улететь в Турцию харьковчане смогут 1 июля, но билеты на чартерные самолеты очень дорогие. Минимальная стоимость перелета из Харькова в Анталию — 138 долларов.

В среду, 1 июля, из Харькова вылетят первые чартерные рейсы в Турцию. Так, в 00:05 в Анталию вылетит Боинг-737 авиакомпании SkyUp Airlines.Уже в 05:00 из аэропорта туда же полетит самолет авиакомпании Azur Airlines. В 19:35 планируется вылет самолета авиакомпании Pegasus Airlines в Стамбул. Время полета – чуть более двух часов.Уже в 06:00 самолет SkyUp вернется в харьковский аэропорт из Анталии. Затем, в 18:35, в Харькове приземлится самолет Pegasus Airlines из Стамбула. А в 23:55 приземлится еще один самолет из Анталии.Стоимость билета в Стамбул на 1 июля – 83 доллара, а на 2 июля – 74 доллара. Стоимость билетов указана за 1 человека без багажа.Стоимость билетов в Анталию — от 8000 гривен с багажом (рейс на 15 июля) на одного человека в обе стороны.