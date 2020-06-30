Мужчине, который получил огнестрельные ранения 27 июня в селе Гусаровка (Барвенковский р-н, Харьковская обл.), ампутировали ногу.Об этом, по информации "Суспільного", сообщил заведующий хирургическим отделением Барвенковской центральной районной больницы Александр Величко.
По словам Величко, 36-летний мужчина получил два огнестрельных ранения, пуля задела артерию. Если бы ногу не ампутировали, пациент мог умереть от интоксикации. Сейчас состояние мужчины оценивается как средней тяжести, он в сознании.
По оценкам заведующего отделением, пациент будет находиться в больнице не менее двух недель.
Напомним, трагедия произошла в лесу возле села Гусаровка (Барвенковский р-н). Там отдыхали 10 взрослых и 5 детей. К ним подошел незнакомец и после ссоры открыл стрельбу из пистолета Макарова. Одного парня он убил, другого - ранил.