Если количество активных больных достигнет 60 человек на 100 тыс. населения, то в Украине может быть введен более жесткий карантин.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет «ВВС Украина».По его словам, после того, как Украина вышла из жестких ограничений, в некоторых регионах начали фиксировать рост количества больных.Сейчас, как известно, показатель заболеваемости составляет 50 случаев на 100 тыс. населения.- Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантин уже на уровне страны и отдельных областей, - отметил Шмыгаль.Напомним, за последние недели эпидемиологическая ситуация в Украине ухудшилась, количество новых случаев инфицирования ежедневно растет. Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил эту тенденцию нежеланием украинцев придерживаться правил профилактики коронавируса.- Если мы говорим о конкретных причинах, я еще раз хочу подчеркнуть, смягчения карантина - это не отмена. То, что мы перестали придерживаться правил, которые рекомендует Минздрав - мы видим эти цифры... И это главная причина, - отметил он.17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля, а также обновил механизмы, по которым в регионах со значительным распространением коронавируса могут усиливать карантинные ограничения. Карантин в Украине действует с 12 марта, первый этап ослабления ограничений начался 11 мая.