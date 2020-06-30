Группа злоумышленников продавала несуществующие товары широкого потребления.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, во время расследования оперативники установили, что пять человек в возрасте от 27-ми до 34-х годов организовали мошенническую схему заработка. Злоумышленники размещали объявления в Интернете о продаже товаров широкого потребления по ценам ниже рыночных, получали предоплату за несуществующий товар и переставали выходить на связь.В конце февраля 2020 в Харькове участников преступной группы задержали при попытке снять средства, полученные от гражданина за продажу медицинских масок. Злоумышленникам было избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.По результатам следствия полицейские собрали доказательства их причастности к восьми фактов преступной деятельности более чем на два миллиона гривен. Жертвами злоумышленников стали жители Тернопольской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Харьковской и Николаевской областей.Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительное заключение направлено в суд. Организатору и участникам преступной группы инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины.Если вина подозреваемых будет доказана в суде, то им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.