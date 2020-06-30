30 июня утром в доме по улице Алчевских, 37 (Киевский район) включили отопление.

Об этом KHARKIV Today сообщила жительница дома Мериам.— Я заметила сегодня утром. У меня на батарее лежит удлинитель и он начал греться. Что происходит? Батарея горячая. Вечером, когда я ложилась спать, в комнате было прохладно, этого не было. Мы удивились, мягко говоря, — сказала Мериам.После выявления горячих батарей жительница дома позвонила в "Харьковские теплосети", где ей сказали, что идет подготовка к отопительному сезону.— Дозвонились в Киевский район "Тепловых сетей". Сказали, что проверяют гидравлику и что этого быть уже не должно. Сегодня они проверяли напор и сказали, что скоро уже не будет. Я не буду за это тепло платить (Прим. - смеется), — подытожила Мериам.В Харьковских теплосетях сообщили, что такое бывает во время гидравлических испытаний.