Среди изъятого 37 единиц огнестрельного оружия, 128 снарядов, 2700 патронов, 33 гранаты, более 35 килограммов пороха, 19 кастетов, 16 телескопических палок и 23 ножа.

23 июня, сотрудники Купянского отдела полиции в ходе обыска по месту жительства 37-летнего мужчины изъяли гранату СГГ- 5 с запалом и 17 патронов калибра 5,45 .