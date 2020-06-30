Среди изъятого 37 единиц огнестрельного оружия, 128 снарядов, 2700 патронов, 33 гранаты, более 35 килограммов пороха, 19 кастетов, 16 телескопических палок и 23 ножа.Как рассказали в областном "главке", с начала 2020 года по статье за незаконное обращение с оружием правоохранителями было открыто 159 уголовных производств, в рамках которых полицейские изъяли около трех тысяч единиц огнестрельного оружия, гранат, патронов, а также ножей и кастетов.
За указанный период фигурантам 58 уголовных производств сообщено о подозрении в совершении преступления.
Напомним, что в апреле текущего года сотрудники Волчанского отдела полиции провели санкционированный обыск у 51-летнего жителя села Огурцово. У мужчины изъята винтовка типа «Мосина» с прицелом, корпус гранаты, запал от гранаты, 87 разнокалиберных патронов, гильзы, пули и различные части от оружия.
Также, 23 июня, сотрудники Купянского отдела полиции в ходе обыска по месту жительства 37-летнего мужчины изъяли гранату СГГ- 5 с запалом и 17 патронов калибра 5,45.