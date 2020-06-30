Коррекция питания помогает избежать камней в желчном пузыре, из меню желательно исключить жареную пищу, гидрогенизированные масла, жирное мясо, сыр.

Об этом рассказала врач-нутрициолог Екатерина Новикова.По словам врача, от образования камней в желчном пузыре часто страдают женщины старше 40 лет. Склонность к патологии определяется влиянием гормонов эстрогенов, замедляющих выведение желчи из желчного пузыря. Также этому способствует длительное употребление противозачаточных препаратов.Кроме того, риск появления камней увеличивают диабет, малоподвижность и ожирение, неправильное питание, пищевая аллергия, наследственность. Специалист рассказала о правилах, позволяющих избежать их возникновения. Новикова предупредила, что с этой целью из рациона следует исключить некоторые популярные продукты – например, сыр.В первую очередь, для защиты от желчнокаменной болезни нужно употреблять большое количество клетчатки, антиоксидантов, заметила врач. Она рекомендует есть бобовые, семена, свежие овощи, фрукты, зелень.- Очень полезно употреблять свеклу, артишоки, одуванчик: они способствуют детоксикации, улучшают отток желчи, - посоветовала медик.Также она рекомендует другие полезные травы и ферменты: расторопшу, куркуму, барбарис, масло розмарина.- Из меню желательно исключить жареную пищу, гидрогенизированные масла, жирное мясо, сыр, сахар, простые углеводы, сильные аллергены (молоко, глютен, арахис) и пасленовые овощи (картофель, баклажан, перец, помидоры), - таков другой совет врача.Дополнительно Новикова отметила важность профилактики лишнего веса и ожирения и призвала больше двигаться.