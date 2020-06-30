Подозреваемого отправили под арест на 60 суток.

27 июня в Барвенковское отделения полиции поступило сообщение о перестрелке в поселке Гусаровка. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что неподалеку карьеру отдыхала компания из 10 человек с детьми. Из леса вышел неизвестный и совершил несколько выстрелов из пистолета в сторону граждан.В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. Двух пострадавших доставили в больницу, а 27-летний мужчина от полученных ранений скончался.Позже полицейские задержали подозреваемого в стрельбе, которым оказался 53-летиний местный житель.Подробности в сюжете телеканала "р1".