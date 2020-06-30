В одну из групп входили подростки 15-17 лет.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, с начала года сотрудники Управления уголовного розыска областного главка полиции задержали две группы лиц, занимавшихся угоном автомобилей. Полицейские установили причастность участников одной из группировок к совершению девяти преступлений на территории разных районов Харькова, а также в Сумах и Полтаве. В состав другой группы входили трое подростков.Одна из групп, в составе которой находились 30, 27, 36 и 28-летние харьковчане, имеющие навыки отпирания замков и несанкционированного запуска двигателя, угоняли преимущественно "отечественные" автомобили, однако иногда и машины иностранного производства, изменяя государственные номерные знаки.Во время проведения обысков сотрудники полиции обнаружили угнанные автомобили, а также вещи, свидетельствующие о причастности мужчин к криминальной деятельности. Злоумышленники уничтожали или подделывали номера узлов и агрегатов, а также государственные номерные знаки. Преступления совершали крайне осторожно, придерживались конспирации. Всего сотрудниками полиции было обнаружено и изъято семь автомобилей - «BMW-525» и шесть автомобилей «ВАЗ» различных моделей.Также сотрудники уголовного розыска Киевского отдела полиции разоблачили еще одну преступную группу, в состав которой вошли трое несовершеннолетних харьковчан 15, 16 и 17 лет. По версии следствия группа подростков причастна к двум угонам автомобилей «ВАЗ-2106».По указанным фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.