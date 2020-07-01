В 2019 году уровень теневой экономики составил 28% от объема официального ВВП Украины.

Об этом свидетельствуют предварительные расчеты Минэкономики, опубликованные 30 июня.Этот показатель на 3 процентных пункта ниже показателя 2018 года. Согласно отчету, продолжается тенденция снижения уровня теневой экономики. Тем не менее, остается непреодоленным ряд факторов, сдерживающих процессы детенизации экономики в Украине.Среди таких факторов специалисты министерства выделяют:Согласно отчету Глобальный индекс конкурентоспособности 2019, эффективность государственных и общественных учреждений остается одним из самых конкурентных "провалов" экономики Украины (104 место среди 141 страны). По уровню защиты прав собственности в рейтинге ГИК 2019 Украина находится на 128 месте; по уровню защиты прав интеллектуальной собственности - на 118 месте соответственно.Основными недостатками признаются недостаточная институциональная состоятельность и независимость ветвей судебной системы, как следствие, низкий уровень общественного доверия к ней. В частности, эксперты рейтинга Глобального индекса конкурентоспособности 2019 оценили независимость судебной власти в Украине на уровне, что соответствует 105 месту среди 141 страны, а эффективность правовой системы в арбитражном урегулировании - на уровне 103 места соответственно.Эксперты рейтинга "Индекс восприятия коррупции 2019” оценили уровень коррупции в Украине в 30 баллов, что на 2 балла меньше чем в рейтинге 2018 года.В кредитном портфеле банков остается значительной доля неработающих кредитов. По состоянию на 01.01.2020 доля неработающих кредитов в общем объеме кредитования составила 53,83% (по состоянию на 01.01.2019 - 55,83%)., и как следствие, рост потенциальных возможностей для возникновения новых схем контрабанды товарами.