Журналист пришел в приют для животных, чтобы написать о нем, но ушел оттуда вместе с собакой, которая покорила его сердце.

На видео очевидцев, которые засняли встречу мужчины и пса из приюта, обратил внимание сайт Bored Panda. Как только журналист зашел в приют, к нему подошла одна из собак и обняла его.Репортер не ожидал такого теплого приема и сначала даже не знал, как реагировать, но не растерялся и начал гладить пса в ответ. После этого пес еще сильнее прижался к ноге журналиста. В результате мужчина не смог устоять перед таким теплым приемом и забрал себе собаку.