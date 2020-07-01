Совет Евросоюза разрешил открыть границу для отдельных категорий украинцев.

Об этом сказано в решении Совета ЕС, опубликованном 30 июня.Общий запрет на некритические поездки жителей Украины в Евросоюз с 1 июля сохраняется, но появится возможность пересечения границы для отдельных категорий украинских граждан, а также граждан других третьих стран.Государства-члены имеют право впускать тех, кто едет на учебу; моряков, направляющихся на судно; граждан, путешествующих по территории ЕС транзитом, а также высококвалифицированных работников из третьих стран, если их занятость необходима с экономической точки зрения и работа не может быть отложена или выполнена за рубежом.Также сохраняется разрешение на въезд для категорий жителей Украины, которые до сих пор были среди исключений, в частности, членов семей граждан ЕС; тех, кто имеет вид на жительство в ЕС или аналогичный документ; сезонных работников; дипломатов и т.д.