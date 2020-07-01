Интересный пример существует в растительном мире, где "могучие дубы" к старости накапливают большое количество болезней.

Примечательно, что без них они могли бы прожить намного дольше, однако различные недуги разрушают здоровье деревьев и приводят к их ранней смерти.Такую особенность заметил врач-геронтолог, профессор Юрий Конев и решил применить этот же принцип к человеку. По его словам, среди долгожителей существует одна общая особенность - среди них нет больших людей.- Это законы биофизики – большие особи долго не живут. Наоборот – сухонькие и маленькие женщины живут дольше полных и больших женщин, - пояснил Конев.Профессор утверждает, что мужчины развиваются по той же закономерности.