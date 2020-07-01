Министр здравоохранения Максим Степанов не исключил усиления карантинных ограничений, вплоть до закрытия курортов в Одессе, где массово игнорируют масочный режим и социальное дистанцирование.

- Конечно, возможно [закрытие курортов, в частности Одессы]. Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях числа занятых коек... Мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус, - сказал он во время прямого эфира ТСН.По словам главы Минздрава, коечный фонд на Закарпатье заполнен на 71%, больницы в Волынской области заполнены на 56%. Близки к критическому показателю в 50% медучреждения в Ровенской, Винницкой, Львовской областях и Киеве.Напомним, в Минздраве предупредили о возникновении новой вспышки коронавируса в Одессе, где в выходные фиксировали массовые нарушения карантина на фоне всплеска заболеваемости COVID-19.На прошлой неделе в Украине три дня подряд фиксировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки. 26 июня впервые суточный показатель заболеваемости превысил 1000 человек за сутки и составил - 1109, 25 июня заболели 994 человека, 24 июня - 940.По состоянию на 30 июня количество инфицированных COVID-19 в Украине приближается к 45 тысячам, из них более 19 тысяч пациентов уже выздоровели. С начала пандемии умерли 1159 человек.