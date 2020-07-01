Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного Фонда Украины.Для неработающих пенсионеров возрастет размер минимальной пенсии по возрасту, доплаты за сверхнормативный стаж.Независимо от того, работает лицо или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума.Размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионной выплаты, исчисляется от прожиточного минимума.Пересчет проведен в автоматическом режиме. Выплата перечисленных пенсий будет проводиться с 4 июля.Социальная пенсия вырастет до 1712 гривень. Ее получают те украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не наработали достаточно стажа для получения социальной выплаты.Минимальная пенсия - 2020 в Украине (по возрасту), ежемесячно:с 1 января 2020 - 1638 гpн.с 1 июля 2020 - 1712 гpн.с 1 декабря 2020 - 1769 грн.Кроме того, перечислят ежемесячные выплаты для тех, кто имеет больше необходимого стажа для получения пенсии: стаж более 35 лет для мужчин, а более 30 лет - для женщин. Такие пенсионеры получат 1% надбавки от минимальной пенсии за каждый дополнительный год. Сейчас эта сумма составляет 16,38 гривны, а с 1 июля - 17,12 гривны.