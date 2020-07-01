1 июля 2020, МОН совместно с ПриватБанком начинают возвращать участникам пробного ВНО средства, уплаченные ранее за участие в тестировании. Что нужно знать, чтобы быстро получить деньги?

Средства будут возвращать тому лицу, которое было зарегистрировано для участия в пробном ВНО. Ни маме, ни папе, а именно тем участникам и участницам, которые были зарегистрированы на тестирование.Необходимо иметь любую карту в ПриватБанке, оформленную именно на участника / участницу пробного ВНО. Финансовый телефон в ПриватБанке должен совпадать с телефону, указанному при регистрации на пробное ВНО как основной.Те участники, которые имеют карточку ПриватБанка, получат SMS-сообщение от банка о зачислении средств на карту.Необходимо обратиться в любое отделение ПриватБанка и оформить карту бесплатно за 15 минут. С собой нужно иметь паспорт или электронную ID-карту.Если участник / участница уже являются клиентами банка, можно открыть виртуальную карту в Приват24, не посещая отделения. Несовершеннолетние участники пробного ВНО также могут оформить карту ПриватБанка.Как можно быстрее. Однако если сейчас нет возможности попасть в банк, есть время до конца ноября - программа возврата средств будет действовать до 1 декабря 2020 года.Необходимо зайти в сервис определения результатов на сайте УЦОКО и изменить основной номер телефона на тот, что привязан к карте.Инструкция по возврату средств также размещен на сайте ПриватБанка - с ней можно ознакомиться по ссылке