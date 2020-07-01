Вместо выполнения монтажа подвесного потолка, предприниматель подделал документы.Первомайский районный суд в Харьковской области вынес решение в деле о подделке документов подрядчиком, который, согласно договору, должен был осуществить монтаж потолка в школе. По итогам работы бизнесмену полагалась оплата работы в размере 54 729 гривен.
Согласно материалам следствия, предприниматель оставил без ремонта кабинет английского языка и подделал акт выполненных работ, чтоб получить указанные в договоре средства.
Во время рассмотрения дела в суде, подозреваемый признал вину и взял на себя обязательства компенсировать нанесенные убытки. Также, по решению суда, который признал мужчину виновным в нарушении ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, предприниматель заплатит 1700 гривен штрафа.