Ремонт дорожного покрытия выполняют бригады КП «Дорремстрой» по ул. Сидора Ковпака в Киевском районе.

Как сообщил инженер предприятия Алексей Задорожный, работы были начаты 30 июня. В ходе ремонта дорожники планируют обновить около 6 тыс. кв. м проезжей части – от ул. Лазьковской до ул. Сидора Ковпака, 134.По словам Алексея Задорожного, восстанавливать эту дорогу рабочие начали еще в прошлом году. Тогда провели текущий ремонт участка от ул. Челюскинцев до моста, в ходе которого было обновлено 6,5 тыс. кв. м асфальтного покрытия, а также расширили участок дороги от спуска Жилярди до ул. Лазьковской, добавив еще одну полосу движения.- На участке, который мы сейчас ремонтируем, было достаточно разрушенное покрытие. Мы уже постелили выравнивающий слой, где было необходимо, а сейчас укладываем верхний слой асфальта. Улица Сидора Ковпака – важная транспортная артерия города, которая выводит на окружную дорогу, поэтому загрузка здесь большая. Для удобства водителей мы обеспечили здесь реверсное движение, - сообщил инженер КП «Дорремстрой».По его словам, работы на объекте будут выполнены в течение нескольких дней, и автомобилисты смогут оценить их качество. В ближайших планах предприятия - обеспечить лучшую проезжаемость в частном секторе по ул. Жилярди, а также отремонтировать тротуары по ул. Дарвина и спуску Куликовскому.