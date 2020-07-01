Пострадавшему нанесли несколько ударов ножом в область шеи.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, вечером 30 июня в дежурную часть Московского отдела полиции поступила информация от 30-летнего жителя Харькова, который сообщил, что несколько минут назад на детской площадке возле дома по проспекту Тракторостроителей неизвестный мужчина несколько раз ударил его ножом. Также пострадавший предоставил детальное описание злоумышленника.Прибывшие на место вызова сотрудники полиции за несколько минут задержали злоумышленника. Им оказался 27-летний безработный гражданин Турции, который находился в состоянии алкогольного опьянения.Как выяснилось, пострадавший сделал злоумышленнику замечание, после чего последний выхватил нож и нанес несколько ударов харьковчанину в область ключицы и шеи.Пострадавший госпитализирован в институт общей и неотложной хирургии.На данный момент следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15 ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.