Харьковчанка Анна Ушенина одержала победу в первом этапе женского Гран-при по быстрым шахматам, который проходит онлайн на платформе Chess.com.

Всего в турнире, который состоит из шести этапов, принимают участие 16 шахматисток.По итогам первого этапа соревнований Анна Ушенина по нокаут-системе выиграла у соперниц из Казахстана, России и Индии, а в финале со счетом 7:4 одержала победу у россиянки Валентины Гуниной. Таким образом, харьковчанка завоевала путевки в суперфинал.Отметим, что в ходе турнира каждая из 16 спортсменок примет участие в трех этапах, и дополнительно президент Международной федерации шахмат пригласит по одной номинантке в каждый из четырех этапов. Турнир завершится 20 июля. Призовой фонд соревнований составляет 52 тыс. долл.Напомним, Анна Ушенина уже выигрывала онлайн-соревнования, которые проходили на этой же платформе. После кругового турнира она заняла 2-е место, в полуфинале из двух партий сыграла вничью и вышла в главный поединок по дополнительному показателю.Анна Ушенина - заслуженный мастер спорта Украины, международный гроссмейстер, чемпионка мира (2012), Европы (2016) и Украины (2005). В составе сборной Украины – чемпионка Всемирной олимпиады (2006), мира (2013) и Европы (2013), многократный призер этих соревнований. Одна из самых титулованных шахматисток Украины и мира.