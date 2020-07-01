Астрологи приготовили для нас очередную порцию звездных пророчеств.

Ваше настроение может оказаться очень переменчивым. Учитывая это обстоятельство, эти дни лучше провести с тем, кто к вам давно привык и способен вас понять – с любимой собакой, например.Знания на данный момент правильнее будет рассматривать как средство, а не как цель. Не лучшее время для усовершенствования навыков, даже если приложить к этому титанические усилия.Между вашими желаниями и вашими возможностями нет в ближайшие сутки не появится непреодолимой границы. Ваша звезда разгорается все сильнее, освещая путь вам и заодно окружающим. Не заработайте репутацию Сусанина.Лучший способ отдохнуть от тяжких последствий умственного труда - заняться физическим. Ну а если надоело созидать - вряд ли кто-нибудь решится помешать вам начать разрушительную деятельность.Положение светил таково, что любые попытки сохранить ясность ума и рациональность мышления, скорее всего, будут неудачны. Отложите дела, требующие точности в расчетах, и займитесь тем, для чего нужна фантазия.Вам нужен кто-то, кто вдохновил бы на великие дела. В крайнем случае это может быть литературный или киношный персонаж, хотя и маловероятно. Завтра будет весело – возможно, появятся новые друзья.Вы будете несколько легковерны. Впрочем, это никак не навредит. Обманывать вас никто не собирается, а поверить в безобидные небылицы – не страшно. С вами может приключиться приступ ревности.Общество еще не готово к тому, что вы намерены ему предложить. Придется несколько поубавить амбиции и пересмотреть задуманное. Оцените возможные последствия того или иного действия.Вы будете подобны динамо-машине. Не в том смысле, что начнете всех обманывать, а в связи с исключительной подвижностью. Причем не только физической — всякая задача будет разрешена мгновенно.У вас появится возможность и силы повлиять на жизнь других людей. Воспользуйтесь этой способностью мудро. Есть вероятность, что завтра по простоте душевной можете допустить промах.Ваше внимание будет восприниматься большинством людей как подарок. Само по себе это неплохо, но может вызвать в ком-нибудь ревность. Завтра не обязательно следовать советам специалистов.Если вы с такой настойчивостью рветесь нарушать запреты, будьте готовы к тому, что ничего хорошего из этого не выйдет. Не пытайтесь заниматься тем, в чем вы не слишком сильны.