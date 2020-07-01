По состоянию на 1 июля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 1 500 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 3 452 подозрения на COVID-19, из которых 2 171 случай подтвержден. Под подозрением остаются 205 человек, из них 195 - жители Харькова. Также за это время 1 тыс. 103 пациента выздоровели, 84 - умерли.По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 9:00 1 июля в Украине лабораторно подтверждено 44 998 случаев COVID-19, из них 1 173 летальные, 19 548 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 664 новых случая.