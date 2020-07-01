Коммунальщики перекладывают асфальт на участке от улицы Академика Павлова до Гвардейцев Широнинцев.

В Харькове, в связи с проведением ремонта, на три дня перекрыли часть улицы Героев труда на участке от улицы Академика Павлова до Гвардейцев Широнинцев. В связи с этим, на время ремонтных работ, автобусы будут объезжать закрытый участок следующим образом:№212э, 215э, 266э: - ул. Героев Труда - ул. Гвардейцев-Широнинцев - ул. Валентиновская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда и далее по маршруту;№55э, 247э: - ул. Гвардейцев-Широнинцев - ул. Бучмы - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда и далее по маршруту;№152э, 263э: - ул. Гвардейцев-Широнинцев - ул. Валентиновская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда и далее по маршруту;№268э: - ул. Валентиновская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда и далее по маршруту.