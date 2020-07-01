Отмена карантинных ограничений сейчас является преждевременной. Об этом 1 июля заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

- Я четко понимаю, что отмена всех карантинных ограничений будет тогда, когда мы практически прекратим фиксировать случаи коронавирусной болезни. Тогда мы сможем не пользоваться масками, не соблюдать рекомендации, - сказал он.Глава Минздрава выразил надежду, что Украина не пойдет по итальянскому или испанскому сценарию, когда необходимо будет вводить жесткие ограничения.- Такие жесткие ограничения возможны только при значительном осложнении ситуации, когда медицинская система не сможет справиться с количеством больных, - пояснил он.