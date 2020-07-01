Персонал учреждений исполнения наказаний Харьковской области при поддержке Региональной профсоюзной организации Северо-Восточного межрегионального управления посетил медико-реабилитационный центр «Таврия» в городе Приморск Запорожской области.

Почти сто сотрудников и членов их семей отдохнули и оздоровились на берегу Азовского моря. Они получили положительные эмоции, насладились единением с природой и общением с родными и друзьями. Персонал центра «Таврия» приложил много усилий для организации комфортного отдыха и вкусного сбалансированного питания. Территория центра поразила отдыхающих ухоженностью, чистотой и обилием зеленых насаждений и цветов.В этом году в связи с карантинными ограничением летний оздоровительный сезон начался с задержкой. Но это уже третье путешествие выходного дня на морское побережье, организованное профсоюзом. Так, в центре «Таврия» уже имели возможность отдохнуть 166 сотрудников учреждений исполнения наказаний Харьковской и Полтавской областей и члены их семей.