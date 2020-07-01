Злоумышленник украл деньги и золотые украшения.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, 1 июля в 4:00 утра неизвестный ограбил ломбард на Расторгуевском переулке.Прибывшие на место полицейские установили, что злоумышленник повредил замок, проник в помещение магазина, разбил витрину и похитил из сейфа золотые украшения и деньги.На данный момент, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.Личность преступника устанавливается.