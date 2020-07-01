Открытие Центра поддержки предпринимателей с консалтинговой зоной «Дія.Бізнес» состоялось 1 июля в Харькове.

Национальный проект по развитию предпринимательства «Дія.Бізнес» инициирован Министерством цифровой трансформации Украины. Партнеры реализации проекта - компании «Visa» и «Хуавей Украина». Региональный партнер - КУ «Офис реформ Харькова».Как сообщила заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан, проект «Дія.Бізнес» имеет две составляющие: уже работает онлайн-платформа, где есть много сервисов для предпринимателей (бесплатный онлайн-консалтинг, онлайн-школа для предпринимателей, карта поддержки бизнеса и др.) и теперь открылся первый оффлайн-центр, где можно получить консультации примерно по 20 направлениям (валидация бизнес-идей, финансовый менеджмент, маркетинг, продажи, HR, фандрейзинг, доступ к финансированию, налогообложение и пр). Также в центре можно будет протестировать продукт перед продажей, посетить мастер-класс, воркшоп, форум, конференцию. Валерия Ионан отметила, что перечень услуг будет регулярно дополняться. Около 30% из них будут платными, преимущественно долгосрочные образовательные программы, чтобы проект работал независимо от донорских средств.По словам замминистра, Харьков выбрали для запуска пилотного проекта, так как город активно развивается. «Это IT-сфера, цифровизация, предпринимательство. В городе очень много различных действующих предприятий и будущих. Мы хотим им помочь, чтобы идеи не оставались на бумаге. Кроме того, есть сильная поддержка от города и региона, поэтому, собственно, и выбран Харьков», - ответила на вопрос журналистов Валерия Ионан.Как отметил директор «Хуавей Украина» Ма Ци, компания поддержала этот проект, поскольку нацелена на развитие цифровой трансформации и поддержку бизнеса. По его словам, IT-специалисты Харькова способны создать продукт для мирового рынка, а компания заинтересована в поиске системных партнеров.Заместитель городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот поблагодарил Министерство цифровой трансформации за поддержку. Он также отметил, что в городе продолжат развивать сервисы для предпринимателей.Кроме того, по словам вице-мэра, в Харькове начали строить масштабный инновационный проект «Экополис ХТЗ», сочетающий индустриальный парк, образовательное пространство и бизнес-инкубатор, что будет очень важно для развития предпринимательства в городе.Как сообщила заместитель министра цифровой трансформации, в будущем Центры поддержки предпринимателей планируется открыть в разных городах страны. Планируется, что до конца года начнут работать еще два. Сейчас ведутся переговоры с семи регионами, и к концу лета в министерстве объявят, где именно построят центры «Дія.Бізнес». Пока в харьковский центр могут обращаться жители соседних областей.Сегодня в Центре поддержки предпринимателей проходят первые практические лекции и презентации. Темы: «Государственная финансовая поддержка предпринимателей. Особенности предоставления и альтернативы», «Местное экономическое развитие. Зачем нужны программы содействия развитию предпринимательства», «Старт бизнеса в диджитал в современных условиях», «COVID-19 VS бизнес: безвозвратные средства баланса и развития», «Доноры и эффективная работа с ними», «Маркетинг для малого и среднего бизнеса в условиях карантина» и др. Мероприятие трансплируется на странице «Дія.Бізнес» в «Facebook». Там можно следить за новостями и анонсами мероприятий в центре.Отметим, Центр поддержки предпринимателей расположен по адресу: ул. Сумская, 65. Работает ежедневно с 9:00 до 18:00.