В последние дни на Харьковщине выявлены попытки неизвестных лиц от имени руководства областной прокуратуры требовать от граждан денежного вознаграждения.

Указанная мошенническая схема не нова. Аналогичные преступные действия уже имели место в других регионах Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области. Мошенники от имени руководства прокуратуры области осуществляют звонки и рассылают СМС-сообщения с требованиями перечислить денежные средства на указанный ими расчетный счет.– Прикрываясь чужим именем, злоумышленники пытаются получить легкую наживу и одновременно с этим дискредитировать органы прокуратуры, – говорят правоохранители. – В случае получения подобных звонков или СМС-сообщений просим сообщать о незаконных требованиях по телефону горячей линии прокуратуры области:. Ни в коем случае выполняйте указания мошенников и не перечисляйте средства.Такие сообщения являются провокацией и преступлением, напоминают в прокуратуре и призывают в случае вымогательства немедленно обращаться с заявлениями в правоохранительные органы на линию «102» или дежурную часть ГУ Нацполиции в Харьковской области.Прокуратурой будут приняты меры для установления причастных лиц и предоставления правовой оценки таким действиям.