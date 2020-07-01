Командующий Объединенных сил Сергей Наев оценил вероятность нападения России со стороны аннексированного украинского Крыма.

По словам Наева, у командования украинской армии нет данных о подготовке атаки, тем не менее, усилены все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация.- Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ касательно наращивания военной силы за короткое время, - пояснил он в комментарии «РБК-Украина».Кроме того, украинские правоохранители отработали совместные действия, а боевая служба переведена в усиленный режим. По словам Наева, продолжается работа по повышению боевых возможностей украинских войск на крымском направлении.