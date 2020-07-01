Харьковская область находится в тройке лидеров по оказанию помощи предпринимателям, в частности, уже готовы пакеты документов для выплаты 47 миллионов гривен.

Об этом заявил директор Харьковского областного центра занятости Владимир Миненко.По его словам, согласно программе предоставления помощи по частичной безработице малые и средние предприятия (юридические лица и СПД), которые из-за карантина остановили или сократили деятельность, могут получить помощь по частичной безработице в центрах занятости. Ожидается, что помощь получат 16 тыс. предпринимателей.Этот вид государственной поддержки позволяет бизнесу компенсировать затраты и исчисляется:- для наемных работников - за каждый час потерянного рабочего времени из расчета 2/3 тарифной ставки оклада работника, но в размере не большем, чем минимальная зарплата 4723 гривны;- для физических лиц-предпринимателей, которые берут помощь для себя лично - 2/3 базы начисления единого социального взноса за прошлый год, но не более 4723 гривен в месяц.Заинтересованный бизнес должен обратиться в центр занятости по месту уплаты ЕСВ в течение 90 дней с момента остановки (сокращения) деятельности.Предприятие должно платить ЕСВ в течение последних 6 месяцев и подать пакет документов, основные из которых:- заявление на получение помощи в произвольной форме;- копия приказа об остановки (сокращении) деятельности;- справка об уплате ЕСВ за 6 месяцев на основании данных из Пенсионного Фонда.Подавать документы нужно дистанционно:- через ящик, расположенный на входе в центр занятости;- почтовым отправлением;- отправив скан-копии по электронной почте соответствующего центра занятости.В течение трех рабочих дней центр занятости или филиал Харьковского областного центра занятости проверяет документы. Если есть ошибки или неточности, специалист сообщит об этом. Не более чем через пять дней нужно подать новый или исправленный пакет документов. Напоминаем, что помощь по частичной безработице не облагается налогами, - отмечают в центре занятости.Подробнее о необходимых документах, процедуре оказания помощи можно узнать на сайте Государственного центра занятости.Контакты базовых центров занятости и филиалов Харьковского областного центра занятости здесь