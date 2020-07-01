Полиция разыскивает Егора Колесника, 2006 года рождения.Как сообщают в пресс-службе полиции, Егор 1 июля ушел из дома и пропал без вести.
Его приметы: на вид 14 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.
Был одет в рубашку в красно-синюю клетку, черные шорты, красные кроссовки.
Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемого, просим сообщить в Липецкого ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам: 102, 74-71-202, 700-29-16, 098-409-41-54 или другим удобным для вас способом.