С 1 июля вступил в силу закон № 7279-р, который вводит уголовную ответственность за управление в состоянии опьянения. Штрафы за такие проступки, согласно новому закону, также выросли в разы. Закон приняли еще в 2018 году, и положение об уголовной ответственности должно было заработать с января 2020 года, однако его перенесли на 1 июля.

Как изменились штрафы

Что считается уголовным преступлением

Полицейские-дознаватели и суд

К чему еще следует готовиться

С 1 июля Уголовный кодекс дополнился статьей 286-1, пишет Liga.net. Теперь под уголовную ответственность теперь подпадают следующие нарушения:– управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;– передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения или под воздействием лекарственных препаратов,– отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции;– употребление водителем транспортного средства алкоголя, наркотиков и т.д. после ДТП с его участием, или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до медицинского освидетельствования (до принятия решения об освобождении от проведения освидетельствования).Допустимой нормой алкоголя в крови считается не более 0,2 промилле. Сейчас штраф за первое зафиксированное вождения в нетрезвом состоянии в Украине – 10,2 тысячи гривен. Также водителя лишают прав на год. Если водителя поймают второй раз в течение года, штраф составляет 20,4 тыс. грн, без удостоверения он остается на три года.С 1 июля суммы существенно возросли и водителям придется выложить за первое нарушение закона уже от 17 тысяч до 34 тысяч гривен с лишением прав на срок до трех лет. Повторное нарушение закона будет стоить 51 тысячу гривен штрафа. Кроме того, у водителя отберут право на управление транспортными средствами на срок от двух до трех лет.Основное изменение заключается в том, что с 1 июля санкция в виде лишения права управления транспортными средствами и соответствующий штраф – это уже не дело об административном правонарушении, а уголовный проступок, объяснил в комментарии Liga.net адвокат Денис Конюшко.– То есть нарушителю грозит получение судимости. Информация о привлечении к уголовной ответственности сохраняется в государственных базах данных на протяжении всей жизни, хотя, конечно, и будет считаться погашенной в течение определенного срока, – отмечает Денис Конюшко.Если вождение в нетрезвом виде спровоцирует ДТП с телесными повреждениями, то ответственность для водителя выходит за пределы штрафов – с применением наказания в виде ограничения либо лишения свободы. Так было и раньше. А с 1 июля изменилось понятие «преступление»: теперь уголовные правонарушения делятся на уголовные проступки и преступления (нетяжкие, тяжкие, особо тяжкие).Проступки будут наказываться штрафами, а вот за преступление можно попасть за решетку – от пяти лет до пожизненного заключения. Например, можно лишиться свободы на срок до пяти лет или получить штраф в тысячу необлагаемых налогом минимумов (сейчас такой штраф составляет 170 тысяч гривен) в случае совершения нетяжкого преступления. В случае совершения тяжкого преступления закон предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет или штраф до 25 тысяч необлагаемых минимумов (425 тысяч гривен) – например, за умышленное тяжкое телесное повреждение.Особо тяжкое преступление карается пребыванием за решеткой на срок более десяти лет или пожизненно и уплату штрафа в размере более 25 тысяч необлагаемых минимумов (425 иысяч гривен) – например, за убийство.Вождение в состоянии опьянения без причинения повреждений теперь считается уголовным проступком с упрощенным досудебным расследованием. Расследовать проступки должны полицейские отдельного спецподразделения – дознаватели.Внедрение закона в полном объеме отложили с января на июль именно потому, что формирование новых подразделений к тому времени завершить не успели.– Правоохранители могут задерживать виновника на 72 часа в случае, если он сопротивляется или пытается убежать, – объясняет Денис Конюшко. – Также может быть применено задержание на 24 часа за попытку нетрезвого человека причинить вред себе или другим. Процедура рассмотрения таких дел в суде также меняется – в теории она должна ускориться. Сейчас судебное разбирательство таких дел должно состояться за три месяца. Если в течение этого срока человека, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не привлекли к ответственности, дело закрывается за истечением срока.Закон позволяет сократить процедуру привлечения к ответственности с двух – двух с половиной месяцев до десяти дней.С 1 июня в Украине заработали камеры автоматической фиксации превышения скорости. С июля камеры начнут также фиксировать проезд перекрестков на красный свет и выезд на полосу для общественного транспорта, сообщил на днях заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.Также он анонсировал повышение в Украине штрафов за превышение скорости. Сейчас наказание за это нарушение следующее: 127,5 гривны при превышении до 50 км/ч, если больше 50 км/ч – 510 гривен. По словам замминистра, законопроект о повышении штрафов уже готов.