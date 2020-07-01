Мужчину подозревают в убийстве собутыльника.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, 12 апреля в городе Лозовая полицейские обнаружили тело 57-летнего мужчины со следами насильственной смерти в квартире по месту его проживания.В ходе расследования следователи установили, что к убийству причастен 45-летний местный житель. Полицейские выяснили, что вечером 9 апреля мужчины употребляли спиртные напитки. Во время распития алкоголя между ними возникла ссора, которая переросла в драку. В результате 45-летний злоумышленник нанес 57-летнему хозяину дома несколько ударов руками. Затем гость схватил кухонный нож и ударил потерпевшего в шею. После совершения преступления он скрылся с места происшествия. От полученного ранения 57-летний мужчина скончалсяСейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.