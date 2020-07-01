Примерно 20% выпускников Харьковской области не пришли сдавать внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе, которое состоялось 30 июня.

– По Харьковской области 20% не явились. Из них 15% – те, кто решил не поступать в вузы. Традиционно неявка на украинский язык была у нас в пределах 5%, – рассказал Kharkiv Today директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.Около 20 % составила неявка и в первый день проведения ВНО, когда сдавали математику. По словам Александра Сидоренко, это средняя цифра по Украине.Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе прошло в Харьковской области спокойно. На дополнительную сессию будут отправлены три человека.– Троих детей с температурой не допустили, двоих с телефонами выгнали. Абсолютно рабочая нормальная обстановка. Спасибо людям, которые работали — четырем тысячам наших педагогов, которые в эту жару, в этой рискованной ситуации выполнили важную работу, — отметил директор ХРЦОКО.Напомним, основная сессия ВНО продлится до 17 июля. Сегодня, 2 июля, абитуриенты сдают физику, 6 июля – испанский, немецкий, французский языки, 7 июля – английский язык, 9 июля – историю Украины, 13 июля – биологию, 15 июля – географию, 17 июля – химию. Результаты будут объявлены до 29 июля. Дополнительная сессия ВНО пройдет 23 июля – 11 августа. Ее результаты станут известны до 14 августа.