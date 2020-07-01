Ученые из Университета Виктории в Веллингтоне выяснили, что в течение последних десятилетий Южный полюс нагревался в три раза быстрее, чем вся планета в среднем.

Исследователи считают, что такое сильное потепление произошло из-за сильной циклической аномалии в море Уэддела.Средняя температура на планете растет, начиная с 1880 годов. В течение прошлого десятилетия Земля прогрелась примерно на 0,6 градуса Цельсия, но этот процесс проходит неравномерно для разных регионов. Особенно чувствительны к повышениям температуры полярные зоны, поскольку ледники хорошо отражают солнечный свет, а их таяние приводит к нагреву поверхности.В ходе нового исследования ученые проанализировали записи, которые сделали 20 метеорологических станций в Антарктиде, в том числе самая южная обсерватория, станцией Амундсена-Скотта. В 2018 году она зафиксировала рекордно высокую температуру, которая была на 2,4 градуса Цельсия выше среднего значения за последние три десятилетия. Анализ данных с 1957 по 2018 показал, что начиная с 1988 года в регионе наблюдалось рекордно сильное потепление с увеличением температуры на 0,6 градуса Цельсия каждое десятилетие. Это почти в три раза выше среднего значения для планеты.Исследователи также выяснили, что повышение температуры может быть связано со снижением атмосферного давления в районе моря Уэддела, из-за чего более теплому воздуху стало легче проникать из Южной Атлантики в регион.К снижению давления, как показывают климатические модели, привело повышение температуры в районе тропиков на западе Тихого океана.