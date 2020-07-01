Полиция раскрыла убийство в Лозовой трехмесячной давности. По данным силовиков, информация о происшествии поступила в Лозовской отдел полиции 12 апреля. Тело 57-летнего мужчины со следами насильственной смерти было найдено в его квартире.

Установлено, что к убийству причастен 45-летний местный житель. Следователи выяснили, что 9 апреля около 22:00 мужчины употребляли спиртные напитки. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку. В результате злоумышленник нанес 57-летнему хозяину дома несколько ударов руками. Затем гость схватил кухонный нож и ударил потерпевшего в шею. После совершения преступления он скрылся с места происшествия. От полученного ранения 57-летний мужчина скончался.Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.