Пребывание граждан в общественных зданиях и общественном транспорте без медицинских масок будет наказываться штрафами физическим и юридическим лицам.

Такое решение 1 июля принял Кабинет министров на своем заседании.- Устанавливаем специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины – ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях, - сказал министр юстиции Денис Малюська, представляя законопроект.По его словам, отдельно вводится ответственность для юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан.Они обязаны пропускать граждан в помещения и транспорт только при наличии масок.По словам Малюськи, штрафы будут большие.- Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути, идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина. Для юридических лиц суммы большие – от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, - уточнил он.