Пребывание граждан в общественных зданиях и общественном транспорте без медицинских масок будет наказываться штрафами физическим и юридическим лицам.Такое решение 1 июля принял Кабинет министров на своем заседании.
- Устанавливаем специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины – ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях, - сказал министр юстиции Денис Малюська, представляя законопроект.
По его словам, отдельно вводится ответственность для юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан.
Они обязаны пропускать граждан в помещения и транспорт только при наличии масок.
По словам Малюськи, штрафы будут большие.
- Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути, идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами карантина. Для юридических лиц суммы большие – от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, - уточнил он.