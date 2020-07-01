Презентация молодежной радиостанции «HRK.FM» прошла на озере в саду имени Т.Г. Шевченко.Запуск новой радиостанции состоялся в формате DJ-стрим. Музыканты играли в необычных локациях и транслировали выступления онлайн. Проект реализован в рамках Общественного бюджета (Бюджета участия). Это когда харьковчане ставят на голосование свой проект, и если он набирает голоса - получают финансирование на его реализацию из городского бюджета.
Как сообщил автор проекта «Радио с характером из Харькова» Сергей Миллер, «HRK.FM» создали люди, которые любят Харьков и хотят популяризировать культуру родного города за его пределами, так как в основном на радио будет звучать музыка харьковских авторов.
- Проект победил в конкурсе на Бюджет участия 2018 года. Два года нам потребовалось, чтоб реализовать его с помощью Харьковского центра досуга молодежи, на базе которого создана радиостанция. Впереди нас ждет очень много работы по созданию продукта. Мы ориентируемся на молодежь, на танцевальную музыку. Музыкальный формат будет основной. Наше кредо - больше музыки, меньше болтовни, и рекламы тоже пока не предвидится, - рассказал Сергей Миллер.
По его словам, теперь в планах - открыть студию звукозаписи для молодых музыкантов.
- Бюджет участия - очень хорошая возможность для харьковчан реализовать свои идеи. Если у вас есть какие-то мечты, если у вас есть крутые проекты - не бойтесь с ними приходить к городской власти. Нет ничего невозможного, - сказал автор проекта.