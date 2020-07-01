Чиновники подозреваются в служебной халатности при контрольно-проверочных мероприятях.

Как сообщают в ГБР, в конце 2018 инспекторы проводили выездную проверку налогоплательщика, который был задействован в преступной схеме. В ходе проверки налоговики упустили факты нарушения налогового законодательства в деятельности налогоплательщика и не отразили их в соответствующем акте проверки.По версии следствия, из-за халатности инспекторов в государственный бюджет не были взысканы средства на общую сумму более 8 миллионов 141 тысячи гривен.Сейчас следователи ГБР проводят два санкционированных обыска в помещениях территориального органа ГНС.В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.