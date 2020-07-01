Кабинет министров утвердил график повышения минимальной зарплаты с 4723 грн до 6500 грн в три этапа. Решение принято сегодня на заседании правительства.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, для такого повышения есть экономические расчеты и основания.- Это даст позитивный эффект для экономики, - добавил Шмыгаль.Согласно утвержденному Кабмином графику минимальная зарплата вырастет с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 года - до 6000 грн, с 1 июля 2021 года 6500 грн.Как отметил премьер-министр, такой рост в условиях сокращения импорта обеспечит увеличение потребления продукции украинских производителей.- Это будет иметь позитивный эффект для бизнеса, бюджета и страны в целом. И, безусловно, для каждого гражданина в части уплаты налогов, начислений пенсионных взносов, - сказал Шмыгаль.