В июне 2020 года украинцы приобрели и зарегистрировали 7 300 новых легковых авто. В результате, относительно предыдущего года, июньский рынок вырос на 12%, сообщает Укравтопром.

Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в этот раз стала Renault. За месяц 1155 автомобилей этой французской марки пополнили украинский автопарк. Таким образом, свой июньский результат годичной давности Рено улучшила на 19%.На втором месте с результатом 1049 регистраций - Toyota. Спрос на новые легковые автомобили марки Toyota снизился на 4%.Третья позиция у Kia, которая смогла увеличить продажи на 39% по сравнению с июнем прошлого года. Результат Kia за отчетный месяц - 677 зарегистрированных авто.Четвертое место у Шкоды, в активе которой 481 авто и 29% роста к июню прошлого года.Пятой в рейтинге стала Hyundai – 398 шт. (+4%).Также в отчетном месяце в десятку самых популярных марок вошли: Peugeot – 328 шт. (+30%); Mercedes-Benz – 286 шт. (+51%); Suzuki – 277 шт. (+5%); Nissan – 232 шт. (-44%); Mazda – 231 шт. (+24%).Бестселлером июня стал автомобиль KIA Sportage, свой выбор на котором остановили 584 покупателя.Всего в первом полугодии 2020 года свои первые регистрационные номера получили 37 100 легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.