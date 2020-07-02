Народный депутат Украины Юлия Светличная продолжает поддерживать жителей Харьковщины, способствуя решению самых наболевших для людей вопросов и актуальных проблем. На днях она встретилась с изюмчанами.

– Всегда с удовольствием приезжаю в Изюм, – говорит Юлия Светличная. – Город с характером, который выстоял в бурном 2014-м. Затем вместе с изюмчанами восстанавливали город – дорогу до Харькова и Донецкой области, стратегический мост через Северский Донец, местную центральную больницу, гуманитарные и спортивные объекты, которые десятилетиями находились в запущенном состоянии. Очень многое еще нужно сделать…В какой бы район, город или село на Харьковщине ни приезжала Юлия Светличная, везде ее радушно встречают люди – искренними улыбками, раскрытыми объятиями, добрыми словами. Какой бы высокий пост она ни занимала, отношение к людям остается прежним: уважение, любовь, стремление помочь. В ходе рабочей поездки в Изюм народная избранница первым делом пообщалась с местными жителями.– Люди обеспокоены, жалуются на ухудшение уровня жизни, отсутствие работы, некачественные коммунальные услуги. Они просто возмущены повышением более чем в два раза стоимости проезда в пригородных электричках, – отмечает народный депутат.Юлия Светличная поддержала общественность, заверив, что будет способствовать решению насущных проблем.Также народный депутат побывала в гостях у местных предпринимателей – семьи Гатицких, переселенцев с востока Украины, которые не просто обосновались на Харьковщине, а организовали здесь собственный успешный бизнес по производству молочных продуктов.– Они большие молодцы! Эльвира и Ян из Макеевки, ВПЛ. После переезда в 2014 году в Харьковскую область собственными силами основали небольшую экспериментальную ферму. Сейчас уже производят почти 30 видов сыров, молоко, масло, мороженое. Мы все продегустировали! – улыбается Юлия Светличная. – На последнем международном конкурсе они получили сразу пять наград. Имеют большие планы и много идей. Яркий пример ответственного малого бизнеса и желание работать!