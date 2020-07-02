Диетолог Алексей Ковальков рассказал, какие из наиболее распространенных в супермаркетах продуктов являются наиболее вредными для здоровья.

По мнению Ковалькова, которое он изложил в своем «Instagram», не стоит покупать полуфабрикаты: в них содержится значительное количество глутамата натрия, вызывающего привыкание.Не лучшим выбором будет и дрожжевой хлеб. Как отмечает профессор, выбор стоит делать в пользу бездрожжевых хлебобулочных изделий или выпечки на закваске. Также стоит отдавать предпочтение домашней выпечке — лепешкам, блинам, оладьям.В попытках похудеть многие предпочитают покупать молочные продукты с низким содержанием жира. Однако, отмечает специалист, низкий уровень жира чаще всего достигается добавлением в продукцию иных вредных веществ: сои, растительного жира, а также пальмового масла. Так, например, Ковальков напомнил, что жирность натуральной сметаны составляет 25%, а масла — 82%.Также диетолог призывает не покупать заменители сахара, которые разработаны исключительно для диабетиков, и, по его мнению, должны продаваться в аптеках. При этом, напоминает, профессор Ковальков, норма потребления углеводов в сутки не должна превышать 50-60 г.Еще одним опасным продуктом диетолог считает куриное мясо.- Не покупайте курицу, в ней много стимуляторов роста, препаратов задержки воды и антибиотиков. Она ими вся напичкана. Вся эта дрянь оседает в ваших тканях и приводит к ряду серьезных заболеваний. Особенно опасны в этом качестве крылышки, — отмечает специалист.