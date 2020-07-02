Офис президента планирует инициировать закон, который сделает преступлением публикацию тайно записанных разговоров чиновников.

Об этом в интервью Washington Post рассказал глава ОП Андрей Ермак.Законодательные изменения должны положить конец "злонамеренной практике", заявил Ермак, добавив, что это необходимо для защиты национальной безопасности.- Это ненормально, когда кто-то записывает главу государства. И не важно, было ли это незаконным действием гражданина Украины по неким внутренним мотивам, или какая-то иностранная разведка стоит за этим, - прокомментировал Ермак записи разговоров пятого президента Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена.WP отмечает, что такой шаг может успокоить международных дипломатов, встревоженных тем, что в Украине трудно сохранить конфиденциальность разговоров на высоком уровне. Также закон может защитить президента Владимира Зеленского и его команду от утечек или кампаний по дезинформации.В то же время, такие меры могут вызвать тревогу у журналистов и борцов с коррупцией, если новый закон помешает им публиковать записи, показывающие коррупцию публичных чиновников, судей, прокуроров и других.