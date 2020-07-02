Специалисты говорят, что зелень лучше всего хранить в банке. Речь идет о петрушке, укропе, кинзе, сельдерее и прочей растительности. А вы о чем подумали? Сейчас, когда на рынок поставляется огромное количество натуральной продукции, самое время заготавливать ее впрок. Причем банка – не единственный способ сохранить гостинцы с грядки свежими.

Как долго трава хранится в холодильнике

Чего не нужно делать

Как долго зелень продержится в морозилке

Сушеная зелень не теряет своих свойств

Первое, что нужно сделать, – это искупать зеленых друзей в тазике. Обращаться нежно и с пиететом, чтобы не травмировать листочки. Это позволит растениям достаточно долго сохранять первозданный вид и вкус. Итак, помыли – надо просушить. Разложить на столе сухое полотенце, равномерно распределить траву по всей площади – и пусть отдыхает. Через час-два, как просохнет, собрать и отправить в чистую сухую стеклянную банку или контейнер. Утрамбовывать не нужно – сложить так, чтобы листочки чувствовали себя вольготно. Закрыть крышкой. Такой нехитрый способ позволяет запастись укропом, петрушкой, зеленым луком на две-три недели; салатом, листьями сельдерея, щавелем – примерно на месяц; шпинатом, рукколой – на пару месяцев.Вместо банки вполне можно приспособить под это дело полиэтиленовый пакет. Принцип тот же – важно, чтобы листья и веточки были обеспечены воздухом. Поэтому прежде чем завязывать пакет, нужно его надуть, как шарик.Важно:– не мыть зелень под сильной струей воды;– перед закладкой в холодильник она должна быть абсолютно сухой;– нужно избавиться от подгнивших, поврежденных или пожелтевших листиков;– нельзя сушить траву на открытом солнце, чтобы не потерять витамин С;– разные виды нужно хранить отдельно.На всю жизнь зеленью не запасешься – это, как говорил Остап Бендер, медицинский факт. Однако на всю зиму – вполне возможно, при наличии приличной морозильной камеры. Есть несколько основных способов заморозки. Начнем с классического: зелень нашинковать, упаковать в пакет и отправить в морозилку. Шалфей, тимьян, петрушка будут лучше себя чувствовать в пластиковом контейнере. Можно завернуть нашинкованную зелень в фольгу. Таким образом хорошо хранить мяту и укроп, причем лучше разделять их на одноразовые порции. Способ хранения с солью подойдет для базилика и других пряных трав. Листья перед закладкой нужно посыпать солью – и в контейнер. Перед употреблением соль стряхнуть или промыть.Также порезанную траву (или смесь) можно плотненько завернуть в пищевую пленку – сделать такую себе колбаску. А перед использованием колбаска достается, отрезается нужное количество замороженной травы, остальное снова прикрывается пленкой. Очень удобно.Еще один хороший метод – использовать формочки для льда. Мелко нарубленную зелень разложить по ячейкам, залить кипяченной холодной водой (можно с добавлением масла). Когда заморозится – переложить в полотняный мешок или пакет и держать в морозилке. По мере надобности доставать кубики льда и, не размораживая, бросать в суп и прочие блюда.Не стоит замораживать салат – слишком уж он нежный и водянистый. Зеленый лук при минусовой температуре становится склизким и теряет вкус и запах.Гербарий из зелени делается очень просто. Всего-то требуется промыть и просушить веточки, отделить от них листочки, разложить на чистой ткани или бумаге в укромном месте, где на них не будут попадать солнечные лучи. Периодически ворошить, чтобы не залеживались. Дождаться, пока все это добро высохнет, нежно переложить в полотняный мешочек, стеклянную банку – куда угодно, только не в полиэтилен. Сушеная зелень не теряет своих свойств больше года.Солить можно любые травы, но больше всего этот метод подходит для укропа и петрушки. Процесс довольно трудоемкий, но зато не позволяет нашим героям потерять первоначальный цвет и витамины.Чистую высушенную зелень нужно плотно упаковать в стеклотару, пересыпая солью. Пропорции примерно такие – на восемь частей зелени берется две части соли. Трамбовать нужно до тех пор, пока травка не заплачет зелеными слезами. Чем теснее будет зелени в банке, тем дольше она останется свежей и привлекательной.