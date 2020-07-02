Из-за пандемии Covid-19 в течение трех месяцев 18% малых и средних компаний в мире могут обанкротиться.

Более половины (55%) малых и средних компаний в мире понесли критические убытки из-за карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса. Такие данные приводит международная организация International Trade Center (ITC) в исследовании SME Competitiveness 2020 - Covid-19 .Две трети опрошенных ITC подтвердили, что пандемия негативно отразилась на их деловой активности. 18% респондентов ожидают, что в течение следующих трех месяцев им придется закрыть бизнес.Общепит и туристические услуги – наиболее пострадавшие от пандемии сектора малого и среднего бизнеса. По данным опроса, 76% таких компаний понесли финансовые потери из-за карантинных мер.Исследование основано на опросе 4467 владельцев малого бизнеса из 132 стран в период с 21 апреля до 2 июня.