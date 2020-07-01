Мужчине сообщили о подозрении.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, расследованием установлено, что харьковский предприниматель заключил договор на изготовление 8000 альбомов для фотографий на общую сумму 2 миллиона 864 тысячи гривен. Однако, как позже оказалось, бизнесмен не только не изготовил необходимую продукцию, но и передал документы на подпись, чтоб получить оплату за изготовление и хранение несуществующих альбомов."2 апреля мужчина передал главному бухгалтеру учреждения здравоохранения указанную накладную. Материально-ответственное лицо подписала документ но не проверила фактическое наличие товара, указанного в накладной. В этот же день злоумышленник обратился к главному врачу и предоставил ему на подпись договор ответственного хранения несуществующих альбомов для фотографий в количестве 8000 штук и акт приема-передачи товара.13 апреля коммунальное учреждение здравоохранения на основании платежного поручения провел оплату за несуществующие альбомы для фотографий на счет предпринимателя", - рассказали в полиции.Сегодня злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.