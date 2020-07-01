Об этом Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду, 1 июля.

Он отметил, что идея переноса местных выборов, которые должны состояться в октябре, действительно может продвигаться властью.

«Я думаю, что чем больше будет падать рейтинг правящей партии и президента, тем больше будет разговоров, что местные выборы надо перенести, потому что власть понимает, что идет к политическому фиаско», - сказал народный депутат.

По словам Юрия Бойко, о переносе не может быть и речи.

«Я уверен, что выборы переносить нельзя. Например, в воскресенье, с соблюдением мер против распространения коронавируса, прошли выборы президента Польши. Почему у нас должны переноситься выборы, с чего бы это? Если у власти будет желание «спрятаться и убежать», то народ этого просто не поймёт», - считает Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Политик также отметил, что «украинское общество не воспринимает принудительного административного разделения общин и территорий, которое власть пытается протолкнуть».

«Власти не интересно, как будут работать школы и больницы. Ей безразлично, будут ли предоставляться людям административные и социальные услуги. Её интересует только контроль над местными бюджетами и выборами. Люди это видят и они не согласны. Действия власти вызывают сопротивление и возмущение на местах. Получается, что власть не ускоряет децентрализацию, а срывает эту реформу. ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ не согласна с такой политикой. Мы выступаем за полноценное развитие местного самоуправления. Этот вопрос не должен подстраиваться под выборы», - сказал Юрий Бойко.

Напомним, согласно данным последних соцопросов «Центра Разумкова», рейтинг «Слуг народа» стремительно падает. За два месяца партия власти потеряла более 10%. Зато растет поддержка ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ, которая занимает уверенное второе место. За крупнейшую оппозиционную политсилу готовы проголосовать почти 22% избирателей.

Что же касается президентских рейтингов, то Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко с уровнем поддержки в 20% уверенно выходит во второй тур.