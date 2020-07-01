Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.Как сообщает пресс-служба полиции, исполняющий обязанности директора Госпотребслужбы требовал от своей подчиненной, которая занимает должность исполняющей обязанности заведующего государственной лаборатории, ежемесячную плату в размере 300 000 гривен за то, чтобы женщина беспрепятственно оставалась на своем посту.
В дальнейшем руководитель сообщил, что подчиненная обязана выплатить ему 60 000 гривен за то, что он позволил ей работать на занимаемой руководящей должности, а если та откажется, то будет уволена, так как у него есть претенденты, которые готовы заплатить 80 000 гривен.
1 июля следователи полиции с участием оперативных сотрудников СБУ провели санкционированные обыски по месту работы злоумышленника. В тот же день чиновнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.