Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба полиции, исполняющий обязанности директора Госпотребслужбы требовал от своей подчиненной, которая занимает должность исполняющей обязанности заведующего государственной лаборатории, ежемесячную плату в размере 300 000 гривен за то, чтобы женщина беспрепятственно оставалась на своем посту.В дальнейшем руководитель сообщил, что подчиненная обязана выплатить ему 60 000 гривен за то, что он позволил ей работать на занимаемой руководящей должности, а если та откажется, то будет уволена, так как у него есть претенденты, которые готовы заплатить 80 000 гривен.1 июля следователи полиции с участием оперативных сотрудников СБУ провели санкционированные обыски по месту работы злоумышленника. В тот же день чиновнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.