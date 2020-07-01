Об этом Яков Смолий сообщил на своей официальной странице в твиттере.

Глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке, по причине систематического политического давления на Нацбанк."Только что подал президенту заявление об отставке. Этот шаг - ответ на систематический политическое давление, что делает невозможным выполнение моих обязанностей главы НБУ. Это предостережение от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка", - написал Смолий.В свою очередь, коллегу поддержали члены правления Нацбанка, заявив, что уважают решение Председателя Национального банка об отставке и разделяют его предостережения относительно систематического политического давления."Правление считает своим долгом пока продолжать работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка.Правление призывает Президента, Правительство и политиков эффективно взаимодействовать с центральным банком и дать Национальному банку возможность выполнять функции, возложенные на центральный банк Конституцией Украины и Законом Украины "О Национальном банке Украины", - сообщается в заявлении.Яков Смолий занимал должность председателя Национального банка Украины с 15 марта 2018 года. С 11 мая 2017 года до 15 марта 2018 - исполняющий обязанности Председателя Национального банка Украины. Первый заместитель Председателя Национального банка Украины - с октября 2016 (курировал наличный оборот, IT и платежные системы), заместитель Председателя Национального банка Украины - с 25 апреля 2014 года.